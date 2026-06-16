Рязанка завоевала серебро на Международных соревнований по дзюдо

С 13 по 14 июня в Красноярске на татам Дворца спорта имени Ивана Ярыгина прошли международные соревнования по дзюдо памяти В. Н. Гулидова среди юниоров до 21 года. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 10 стран, включая Таджикистан, Монголию, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Францию, Молдову и Россию. Для сборной России эти соревнования стали важнейшим отборочным этапом на первенства Европы и мира. Российские дзюдоисты завоевали 38 медалей турнира. В составе нашей сборной в весовой категории до 63 кг выступала рязанка Александра Шестопалова, которая стала серебряным призером турнира. Спортсменка тренируется под руководством тренеров Михаила Пуляева и Сергея Мормылева.

С 13 по 14 июня в Красноярске на татам Дворца спорта имени Ивана Ярыгина прошли международные соревнования по дзюдо памяти В. Н. Гулидова среди юниоров до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Рязанской области.

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 10 стран, включая Таджикистан, Монголию, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Францию, Молдову и Россию.

Для сборной России эти соревнования стали важнейшим отборочным этапом на первенства Европы и мира. Российские дзюдоисты завоевали 38 медалей турнира.

В составе нашей сборной в весовой категории до 63 кг выступала рязанка Александра Шестопалова, которая стала серебряным призером турнира. Спортсменка тренируется под руководством тренеров Михаила Пуляева и Сергея Мормылева.