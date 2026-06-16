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Рязанка возмутилась внезапной отменой автобусов до Ухолова
По словам женщины, она хотела купить билет из Рязани до Ухолова 16 июня и обнаружила, что рейсы автобусов отменены. Ранее по этому маршруту автобусы ездили с 08:20, 13:00, 16:05 и 17:20. «На сегодня был автобус только утром. Больше нет. Причины не говорят. И как быть тем, кому надо приехать в Рязань одним днем и вернуться домой?» — отметила она. Женщина также подчеркнула, что автобусы отменяет не первый раз.

Рязанка возмутилась внезапной отменой автобусов до Ухолова. Об этом в редакцию сообщила читательница.

По словам женщины, она хотела купить билет из Рязани до Ухолова 16 июня и обнаружила, что рейсы автобусов отменены. Ранее по этому маршруту автобусы ездили с 08:20, 13:00, 16:05 и 17:20.

«На сегодня был автобус только утром. Больше нет. Причины не говорят. И как быть тем, кому надо приехать в Рязань одним днем и вернуться домой?» — отметила она.

Женщина также подчеркнула, что автобусы отменяют не первый раз.