Рязанец получил срок за избиение мужчины и кражу с его карты 120 тысяч

Московский райсуд Рязани вынес приговор 31-летнему местному жителю, ранее судимому, по делу о разбойном нападении. Известно, что в декабре 2022 года осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил нападение на потерпевшего. Злоумышленники избили мужчину, нанеся удары деревянной битой по ногам, голове и телу. Угрожая ножом, они похитили мобильный телефон и, получив доступ к банковскому приложению, списали со счета более 120 тысяч рублей. Похищенные средства были использованы по усмотрению нападавших. Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Московский райсуд Рязани вынес приговор 31-летнему местному жителю, ранее судимому, по делу о разбойном нападении. Обвинение поддержал заместитель прокурора области Вячеслав Шерстнев, передает пресс-служба ведомства.

Известно, что в декабре 2022 года осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил нападение на потерпевшего. Злоумышленники избили мужчину, нанеся удары деревянной битой по ногам, голове и телу. Угрожая ножом, они похитили мобильный телефон и, получив доступ к банковскому приложению, списали со счета более 120 тысяч рублей. Похищенные средства были использованы по усмотрению нападавших.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.