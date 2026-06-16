Рязанец оформлял покупки в рассрочку на имя пензячки и перепродавал их

В Пензенской области местная жительница 1990 года рождения обратилась в полицию с жалобой на незаконное оформление рассрочки на свое имя в интернет-магазине. Она узнала о мошенничестве после списания средств с банковской карты. Полицейские установили, что подозреваемым является 17-летний житель Рязанской области. Он признал свою вину и рассказал, что купил сим-карту через интернет, к которой была привязана учётная запись потерпевшей. Получив доступ к личному кабинету, он оформил рассрочку на её имя и перепродавал товары. В настоящее время устанавливается размер ущерба, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ.

В Пензенской области в полицию обратилась местная жительница 1990 года рождения и сообщила о незаконном оформлении рассрочки на свое имя в интернет-магазине. Об этом пишет пресс-служба регионального ведомства.

Женщина узнала о мошенничестве после того, как заметила списание денежных средств с банковской карты. Выяснилось, что неизвестный использовал ее персональные данные для оформления покупки различных товаров в рассрочку.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 17-летний житель Рязанской области. Юноша признал свою вину и рассказал, что приобрел через интернет сим-карту, к которой была привязана учётная запись потерпевшей на маркетплейсе. Получив доступ к личному кабинету, он оформил рассрочку на ее имя и затем перепродавал приобретенные товары посторонним лицам.

В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ.