Рязанцы смогут увидеть «парад планет» вечером 16 июня

Во вторник вечером встанут в ряд Венера, Юпитер, Луна и Меркурий. Отмечается, что последние два светила расположатся особенно близко друг к другу. «Меркурий будет всего в одном градусе от Луны (два ее поперечника)», — добавили в сообщении. Рязанцам порекомендовали смотреть за зрелищем в бинокль. Также для наблюдением за Луной и Меркурием следует открытый северо-западный горизонт. «Они расположатся очень невысоко», — подчеркивается в посте. Наилучшее время — 22:00—22:30.

Рязанцы смогут увидеть «парад планет» вечером 16 июня. Об этом сообщили в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Во вторник вечером встанут в ряд Венера, Юпитер, Луна и Меркурий. Отмечается, что последние двасветила расположатся особенно близко друг к другу. «Меркурий будет всего в одном градусе от Луны (два ее поперечника)», — добавили в сообщении.

Рязанцам порекомендовали смотреть за зрелищем в бинокль. Также для наблюдением за Луной и Меркурием следует открытый северо-западный горизонт. «Они расположатся очень невысоко», — подчеркивается в посте.