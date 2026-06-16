Рязанцы расписались в музее-заповеднике «Усадьба Худекова»

Бракосочетание Дмитрия и Ксении организовали в рамках проекта «Новые места для счастья» ГБУ РО «Сервис-ЗАГС». «Лес и сад, которым более 170 лет, архитектура 19-го века, фонтаны времен знаменитого владельца парка, Сергея Худекова, и, безусловно, чистейший воздух — все это привлекает влюбленные пары для проведения такого важного мероприятия, как церемония бракосочетания», — отметили в сообщении.