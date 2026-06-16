Рязанцам рассказали о дополнительных способах оплаты парковок

Теперь оплатить парковку можно несколькими способами: отправив СМС на короткий номер 9878, воспользовавшись чат-ботом в мессенджере MAX, а также наличными через банкоматы, терминалы и операционные кассы Сбербанка. Кроме того, доступна возможность оплаты банковской картой через паркоматы. Отмечается, что парковку можно оплатить постоплатой до 23:59 текущего дня. Жители Рязани также могут приобрести абонемент, что избавит их от необходимости оплачивать парковку каждый раз. Кроме того, мобильное приложение «Горпарковки» теперь работает в «офлайн» режиме. За консультациями по вопросам работы платных парковок жители могут обращаться по номеру: +7 (4912) 41-92-50.

Рязанцам рассказали о дополнительных способах оплаты парковок. Об этом сообщили в администрации города.

Теперь оплатить парковку можно несколькими способами: отправив СМС на короткий номер 9878, воспользовавшись чат-ботом в мессенджере MAX, а также наличными через банкоматы, терминалы и операционные кассы Сбербанка.

Кроме того, доступна возможность оплаты банковской картой через паркоматы.

Отмечается, что парковку можно оплатить постоплатой до 23:59 текущего дня. Жители Рязани также могут приобрести абонемент, что избавит их от необходимости оплачивать парковку каждый раз.