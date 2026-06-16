Рязанцам рассказали, как есть летние ягоды правильно

С приходом лета на прилавках появляются первые ягоды, но врач-гастроэнтеролог Наталья Судакова предупреждает об осторожности в их употреблении. После зимы желудок может не выдержать резкого увеличения клетчатки, что может вызвать вздутие и расстройства кишечника. Клубника считается аллергенной, малина может раздражать желудок, а черная смородина и черешня не рекомендуются натощак. Судакова советует начинать с половины стакана ягод и постепенно увеличивать порцию, а также есть их отдельно от основных блюд и тщательно мыть перед употреблением.

С приходом лета на прилавках магазинов и на дачных участках появляются первые ягоды сезона. Врач-гастроэнтеролог Рязанской больницы № 4 Наталья Судакова предупреждает, что, несмотря на желание насладиться свежими фруктами, необходимо подходить к их употреблению с осторожностью.

Специалист отметила, что после долгой зимы желудок может не выдержать резкого увеличения клетчатки, что может привести к неприятным последствиям, таким как вздутие и расстройства кишечника.

Она порекомендовала обратить внимание на популярные летние ягоды. Клубника, например, считается самой аллергенной и может вызвать зуд и сыпь даже у тех, кто ранее не испытывал проблем. Малина содержит грубую клетчатку, которая может раздражать стенки желудка, особенно у людей с гастритом или язвой. Черная смородина и черешня также требуют осторожности — их не следует употреблять натощак.

Чтобы избежать неприятных последствий, Судакова советует начинать с половины стакана ягод и постепенно увеличивать порцию, если желудок реагирует нормально. Ягоды следует есть отдельно от основных блюд и тщательно мыть перед употреблением, оставляя их в чистой воде как минимум на полчаса.