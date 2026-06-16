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Рязанца лишили водительских прав из-за психического расстройства
В Рязанском районе прокуратура через суд добилась прекращения действия водительских прав у местного жителя, состоявшего на учете у врача-нарколога. По данным надзорного ведомства, у мужчины выявили психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением стимуляторов, при этом у него было действующее водительское удостоверение. В прокуратуре отметили, что такие заболевания создают угрозу безопасности дорожного движения.

В Рязанском районе прокуратура через суд добилась прекращения действия водительских прав у местного жителя, состоявшего на учете у врача-нарколога.

По данным надзорного ведомства, у мужчины выявили психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением стимуляторов, при этом у него было действующее водительское удостоверение.

В прокуратуре отметили, что такие заболевания создают угрозу безопасности дорожного движения.

После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.