Россиян предупредили о мошенничестве через фейковые приложения и сайты аптек

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев сообщил о росте мошенничества в сфере медицины, связанного с фейковыми онлайн-аптеками и сайтами онлайн-клиник. Преступники создают сайты-клоны известных клиник и предлагают «дешевые» лекарства. После ввода данных карты деньги списываются, а заказанные медикаменты не поступают. По словам Морева, такие ресурсы часто продвигаются через рекламу и поддельные отзывы.

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев сообщил о росте мошенничества в сфере медицины, связанного с фейковыми онлайн-аптеками и сайтами онлайн-клиник. Об этом пишет NEWS.ru.

Преступники создают сайты-клоны известных клиник и предлагают «дешевые» лекарства. После ввода данных карты деньги списываются, а заказанные медикаменты не поступают. По словам Морева, такие ресурсы часто продвигаются через рекламу и поддельные отзывы.

Эксперт также отметил, что звонки под предлогом диспансеризации или «актуализации данных» остаются одной из самых распространенных схем мошенничества. Жертвам предлагают назвать код из СМС, используемый для входа на «Госуслуги». Кроме того, мошенники разрабатывают поддельные приложения, которые могут собирать персональные данные и получать доступ к банковским приложениям.