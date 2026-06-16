Российские ученые начали разрабатывать препарат для лечения гепатита В

По словам медиков, существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Ректор Сеченовского университета Глыбочко рассказал, что сейчас ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.

Российские ученые разрабатывают препарат для лечения гепатита В. Об этом сообщает ТАСС.

По словам медиков, существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма.

Ректор Сеченовского университета Глыбочко рассказал, что сейчас ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.