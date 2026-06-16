Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 297 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще 1 водитель сел за руль пьяным повторно. Также полицейские выявили более 50 нарушений, связанных с тонировкой, 10 нарушений допустили водители мототранспорта.

Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за сутки в регионе выявили 297 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще 1 водитель сел за руль пьяным повторно.

Также полицейские выявили более 50 нарушений, связанных с тонировкой, 10 нарушений допустили водители мототранспорта.