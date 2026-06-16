После вмешательства прокуратуры рязанская УК провела ремонт в подъезде

Установлено, что управляющая компания систематически нарушала условия заключенного договора. Несмотря на регулярные платежи от жильцов за техническое обслуживание, текущий ремонт подъезда многоквартирного дома не проводился. Прокурор внес директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ремонт подъезда проведен.

В Спасском районе управляющая компания после вмешательства прокуратуры провела ремонт в подъезде дома. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что управляющая компания систематически нарушала условия заключенного договора. Несмотря на регулярные платежи от жильцов за техническое обслуживание, текущий ремонт подъезда многоквартирного дома не проводился.

Прокурор внес директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Ремонт подъезда проведен.