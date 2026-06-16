Опубликован прогноз погоды на 17 июня в Рязанской области

В среду, 17 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7, +12°С, днём поднимется до +19, +24°С.