Около 1,5 тысячи рязанских школьников сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

В Рязанской области 15 июня около 1,5 тысячи человек написали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Экзамен по биологии сдавали более 800 человек. Для поступления в вуз необходимо набрать не менее 36 баллов. Географию выбрали более 100 участников. Минимальный балл для поступления составляет 37. Иностранные языки в регионе сдавали по трем дисциплинам. На письменную часть ЕГЭ по английскому языку зарегистрировался 481 человек, по французскому — два участника, по китайскому — один.

В Рязанской области 15 июня около 1,5 тысячи человек написали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Для проведения экзаменов открыли 20 пунктов. В их работе участвовали более 600 организаторов, технических специалистов и других сотрудников, а также 48 общественных наблюдателей.

Экзамен по биологии сдавали более 800 человек. Для поступления в вуз необходимо набрать не менее 36 баллов.

Географию выбрали более 100 участников. Минимальный балл для поступления составляет 37.

Иностранные языки в регионе сдавали по трем дисциплинам. На письменную часть ЕГЭ по английскому языку зарегистрировался 481 человек, по французскому — два участника, по китайскому — один. Минимальный порог по иностранным языкам составляет 22 балла с учетом письменной и устной частей экзамена.

На выполнение заданий школьникам отвели от трех часов до трех часов 55 минут. Результаты по биологии и географии станут известны не позднее 30 июня, по иностранным языкам — не позднее 2 июля.

Следующие экзамены пройдут 18 и 19 июня. Выпускники будут сдавать информатику и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.