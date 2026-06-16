Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
18°
Срд, 17
17°
Чтв, 18
17°
ЦБ USD 72.45 0.54 16/06
ЦБ EUR 83.8 0.83 16/06
Нал. USD 74.02 / 75.00 16/06 09:05
Нал. EUR 88.51 / 88.80 16/06 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 804
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 077
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 802
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 758
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью сбили БПЛА
В ночь на 16 июня над Рязанской областью средствами ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Точное число сбитых дронов в регионе не уточняется. Как сообщило Минобороны России, в период с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня над российскими регионами и акваториями морей уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В ночь на 16 июня над Рязанской областью средствами ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Точное число сбитых дронов в регионе не уточняется.

Как сообщило Минобороны России, в период с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня над российскими регионами и акваториями морей уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Помимо Рязанской области, БПЛА перехватили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в 03:53 16 июня в регионе объявили опасность БПЛА. В 05:57 в РСЧС предупредили о ее сохранении.