Над Рязанской областью сбили БПЛА

В ночь на 16 июня над Рязанской областью средствами ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Точное число сбитых дронов в регионе не уточняется. Как сообщило Минобороны России, в период с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня над российскими регионами и акваториями морей уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В ночь на 16 июня над Рязанской областью средствами ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Точное число сбитых дронов в регионе не уточняется.

Как сообщило Минобороны России, в период с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня над российскими регионами и акваториями морей уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Помимо Рязанской области, БПЛА перехватили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в 03:53 16 июня в регионе объявили опасность БПЛА. В 05:57 в РСЧС предупредили о ее сохранении.