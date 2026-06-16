На ГРПЗ впервые прошло личное первенство по бадминтону

В соревнованиях, организованных Молодежным центром Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), приняли участие 15 сотрудников различных подразделений предприятия.

В соревнованиях, организованных Молодежным центром Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), приняли участие 15 сотрудников различных подразделений предприятия.

Мероприятие прошло в спортивной школе «Капитан». Перед соревнованиями желающие посетили тренировку, где специалист школы подробно объяснил правила игры, технику, виды ударов и дал возможность сразу же применить полученные знания на практике.

За победу боролись 5 мужчин и 10 женщин. Первый этап соревнований прошел в группах по 5 человек, одна — мужская и две женские. Так, каждый имел возможность попробовать свои силы как минимум против четырех противников. В финальные матчи вышли лучшие спортсмены каждой группы.

Среди женщин на первом месте пьедестала почета Мария Загинайко, на втором — Алёна Королева, бронза у Анастасии Филатовой.

«Игра получилась напряженная, каждая партия держала в тонусе — то ты вырываешься вперед, то соперник дает достойный отпор. Особенно радует, когда удается поймать ритм и удары идут один за другим. Было непросто, но именно это и цепляет: чувствуешь, как растешь в игре прямо по ходу турнира. Конечно, испытываешь невероятное облегчение, когда понимаешь, что твой труд обернулся триумфом. В этом случае даже синяки, полученные в процессе игры, становятся приятным напоминанием о победе. Еще было приятно видеть, как незнакомые люди на площадке быстро становятся „своими“ — все болеют, шутят, делятся лайфхаками. Здорово, что благодаря таким мероприятиям удается находить новые знакомства, ведь завод у нас большой и довольно сложно в таких условиях налаживать коммуникацию. Огромное спасибо организаторам за такой драйв!» — рассказывает Мария Загинайко.

Среди мужчин первое место у Алексея Зайцева, серебро и бронза у Станислава Загинайко и Александра Чиркова соответственно.

Все участники соревнований получили памятные подарки и грамоты, а победители отмечены медалями и кубками.

«В этом году мы решили уделить внимание видам спорта, которыми не занимались ранее. Городошный спорт заводчане восприняли с энтузиазмом, увлеклись, а теперь заинтересовались и бадминтоном. Многие участники — коллеги и даже друзья, до этого игравшие в одной команде. Сегодня они попробовали сразиться друг с другом, вышло интересно! Огромную благодарность за предоставление площадки, организацию тренировки и проведение игры выражаем Денису Дворникову, тренеру-преподавателю высшей квалификационной категории по бадминтону спортивной школы „Капитан“. Благодаря такому плодотворному сотрудничеству наши мероприятия успешно реализуются», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ образован в 2005 году. Деятельность объединения направлена на создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников предприятия в различных сферах деятельности.