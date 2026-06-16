Мужчина погиб во время пожара в Рязанской области
Инцидент произошел вечером 14 июня в селе Казачья Слобода Шацкого округа. Горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники, включая добровольную пожарную команду. На пожаре погиб мужчина 1977 года рождения.
Мужчина погиб во время пожара в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел вечером 14 июня в селе Казачья Слобода Шацкого округа. Горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники, включая добровольную пожарную команду.
На пожаре погиб мужчина 1977 года рождения.