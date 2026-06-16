МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с. Днем 16 июня в отдельных районах прогнозируют грозу, кратковременные ливневые дожди. Непогода сохранится до конца суток 16 июня.