Маркетплейсы начнут штрафовать до 400 тыс. рублей за давление на продавцов

В России планируют ввести штрафы для маркетплейсов за ценовое давление на продавцов. За такие нарушения платформам может грозить ответственность до 400 тысяч рублей. В законопроекте вводятся отдельные составы правонарушений для операторов цифровых платформ. Речь идет о нарушениях от технических сбоев и несоблюдения процедур до блокировки продавцов и ограничения доступа к их аккаунтам. Штрафы будут зависеть от тяжести проступка и достигать 500 тысяч рублей.

В России планируют ввести штрафы для маркетплейсов за ценовое давление на продавцов. За такие нарушения платформам может грозить ответственность до 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики.

Документ подготовило Минэкономразвития ко второму чтению. Поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, уточняют источники издания.

В законопроекте вводятся отдельные составы правонарушений для операторов цифровых платформ. Речь идет о нарушениях от технических сбоев и несоблюдения процедур до блокировки продавцов и ограничения доступа к их аккаунтам. Штрафы будут зависеть от тяжести проступка и достигать 500 тысяч рублей.

Отдельно прописана ответственность за ценовое давление на селлеров. В частности, маркетплейсам запрещается навязывать снижение цен за счет продавца, а также применять санкции за отказ от участия в скидках — например, ухудшать позиции товара в выдаче или снижать рейтинг. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей.

Также вводятся штрафы за нарушение сроков рассмотрения жалоб продавцов. Если обращение рассматривается дольше 15 дней или меры не отменяются в течение 48 часов, платформа может получить штраф до 500 тысяч рублей.

Ожидается, что основная часть закона вступит в силу с 1 октября 2026 года.