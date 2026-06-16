«Известия»: Минфин хочет сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%

Минфин планирует к 2030 году снизить долю государственных программ в ипотечном кредитовании до 25-30%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. По его словам, в начале 2026 года около 90% ипотечных кредитов на новостройки выдавались по льготным программам. В Минфине считают, что государственная политика не должна строиться на массовом субсидировании ипотечного рынка.

Минфин планирует к 2030 году снизить долю государственных программ в ипотечном кредитовании до 25-30%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

По его словам, в начале 2026 года около 90% ипотечных кредитов на новостройки выдавались по льготным программам. В Минфине считают, что государственная политика не должна строиться на массовом субсидировании ипотечного рынка.

«Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, — это неправильно», — заявил Чебесков.

При этом власти не планируют резкого отказа от господдержки. Снижение доли льготной ипотеки будет происходить постепенно — по мере уменьшения ключевой ставки и роста выдачи рыночных кредитов.

До 1 июля Минфин и Минстрой также должны представить новые параметры семейной ипотеки. По данным издания, обсуждается введение дифференцированных ставок: 10-12% для семей с одним ребенком, около 6% — с двумя детьми и примерно 4% — для семей с тремя и более детьми. Рассматривается и автоматическое снижение ставки при рождении ребенка.

Сейчас льготные программы остаются основным драйвером рынка.