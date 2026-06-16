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Губернатор Павел Малков: Противостоять вовлечению молодежи в деструктивную деятельность — наша общая задача
Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе заседания антитеррористической комиссии Рязанской области, которое состоялось 16 июня. В работе приняли участие начальник УФСБ России по Рязанской области Алексей Пахолков, руководители областных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, муниципальных образований региона, правоохранительных структур и предприятий. Особое внимание было уделено теме профилактики распространения идеологии терроризма среди молодежи.

Противостоять вовлечению молодежи в деструктивную деятельность — наша общая задача. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе заседания антитеррористической комиссии Рязанской области, которое состоялось 16 июня.

В работе приняли участие начальник УФСБ России по Рязанской области Алексей Пахолков, руководители областных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, муниципальных образований региона, правоохранительных структур и предприятий.

Особое внимание было уделено теме профилактики распространения идеологии терроризма среди молодежи. Глава региона поручил профильным ведомствам и главам муниципальных округов развивать сотрудничество с НКО с целью повышения эффективности работы. «Противостоять вовлечению молодежи в деструктивную деятельность — наша общая задача. Видим, что постоянно используются новые методы воздействия. Поэтому и нам нужны современные, понятные, интересные для молодежи форматы и проекты. Здесь востребован опыт молодежных и социально ориентированных некоммерческих организаций» — сказал Павел Малков. По словам главы региона, важно использовать разные подходы в работе с молодыми людьми, подростками и их родителями: неформальное общение с участием молодежных лидеров, диалоговые площадки, совместные проекты, волонтерские дела, исторические квесты, просмотры документальных фильмов с разъяснениями о том, что происходит, творческие и спортивные турниры. Вместе с тем, необходимо рассказывать об ответственности, которую несет каждый человек за участие в терроризме.

Участники обсудили вопросы укрепления антитеррористической защищенности важных объектов и предприятий региона. Губернатор поставил задачу проработать дополнительные меры. «Одна из ключевых задач сейчас — создание мобильных огневых групп. В этом направлении уже работаем. Они действуют, необходимо расширять их возможности и создавать все необходимые условия для работы МОГов на местах», — подчеркнул Павел Малков.

На заседании речь также шла о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ, был одобрен отчет региона в Национальный антитеррористический комитет за первое полугодие 2026 года.