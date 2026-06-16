Губернатор Павел Малков: «Правительство региона будет поддерживать РГРТУ»

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что правительство региона будет поддерживать РГРТУ. Об этом он сказал в ходе представления Ученому совету Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина и. о. ректора вуза Михаила Пронина, назначенного на эту должность с 16 июня 2026 года приказом Министерства науки и высшего образования РФ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что правительство региона будет поддерживать РГРТУ. Об этом он сказал в ходе представления Ученому совету Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина и. о. ректора вуза Михаила Пронина, назначенного на эту должность с 16 июня 2026 года приказом Министерства науки и высшего образования РФ.

Заседание Ученого совета состоялось в формате ВКС при участии заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой.

Губернатор Павел Малков представил Ученому совету вуза его нового руководителя. Он отметил, что Михаил Пронин — выпускник радиоуниверситета, инженер-экономист, доктор экономических наук, имеет большой опыт работы в бизнесе и в госсекторе, выразив уверенность, что его опыт будет востребован в должности руководителя РГРТУ. Губернатор пожелал Михаилу Пронину успешной работы и подчеркнул, что для Рязанской области — это опорный вуз и кузница инженерных кадров.

«Регион активно развивается: мы создаем промышленные парки, кластеры, строим и открываем новые промышленные предприятия. Везде очень нужны квалифицированные специалисты. В первую очередь, как раз инженерных специальностей. И здесь всегда очень рассчитывают на РГРТУ. Президент РФ поставил задачу по обеспечению технологического суверенитета страны. И здесь радиоуниверситет может себя серьезно проявить, нужно только очень активно этим заниматься: входить в федеральные проекты, пользоваться всеми возможностями, которые сейчас есть у технических вузов. Правительство региона будет поддерживать РГРТУ и в дальнейшем», — сказал Павел Малков.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова поблагодарила губернатора Павла Малкова за активное взаимодействие с вузом и его поддержку со стороны правительства Рязанской области. Она зачитала приказ Министерства науки и высшего образования РФ о назначении и. о. ректора РГРТУ Михаила Пронина и поздравила его с вступлением в должность.

«Как выпускник вуза, вы точно знаете и понимаете, как сделать его еще более сильным и крепким. Задачи, которые стоят перед всеми субъектами, в том числе Рязанской областью, — обеспечение технологического лидерства. Уверена, что профессиональный коллектив вуза и та поддержка, которая есть со стороны правительства региона, обеспечат все необходимое для движения вперед», — отметила Ольга Петрова.

И. о. ректора РГРТУ Михаил Пронин поблагодарил всех за оказанное доверие.

«Постараюсь его оправдать. Вуз для меня родной. Никогда не терял с ним связь. Будем усиленно работать и двигаться вперед», — подчеркнул он.

После заседания Ученого совета вуза состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и и. о. ректора РГРТУ Михаила Пронина, на которой обсуждались вопросы развития университета, укрепления его образовательного потенциала, а также приоритетные задачи по успешному проведению приемной кампании, которая начнется 20 июня.