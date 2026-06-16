Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Информацию опубликовали на сайте регионального МЧС. По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 16 июня территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Отмечается, что в отдельных районах может быть гроза, кратковременные ливневые дожди, град.