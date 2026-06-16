Директора предприятия в Рязани осудят за сокрытие 17 млн от налоговой

По данным следствия, с июня по сентябрь 2025 года руководитель предприятия, зная о наличии задолженности по налогам, а также о мерах принудительного взыскания недоимки, рассчитывался с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом он сокрыл более 17 млн рублей. Следствие проводит процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в особо крупном размере (часть 2 статьи 199.2 УК РФ).

В Рязани руководителя предприятия по производству средств связи заподозрили в совершении налогового преступления. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2025 года руководитель предприятия, зная о наличии задолженности по налогам, а также о мерах принудительного взыскания недоимки, рассчитывался с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом директор сокрыл более 17 млн рублей.

Следствие проводит процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в особо крупном размере (часть 2 статьи 199.2 УК РФ).

Следствие предпримет меры, чтобы злоумышленник возместил государству причиненный ущерб.