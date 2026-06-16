Депутат из Ростовской области погибла в зоне СВО

Отмечается, что с начала СВО Ангелина Подкопаева организовывала сборы гуманитарной помощи для бойцов и сама доставляла грузы на передовую. В январе 2026 года депутат заключила контракт и отправилась в зону спецоперации уже в качестве военнослужащей.

В зоне СВО погибла депутат Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области и волонтер Ангелина Подкопаева. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

Отмечается, что с начала СВО Ангелина Подкопаева организовывала сборы гуманитарной помощи для бойцов и сама доставляла грузы на передовую. В январе 2026 года депутат заключила контракт и отправилась в зону спецоперации уже в качестве военнослужащей.

Недавно, как сообщили в райадминистрации, стало известно, что Ангелина Подкопаева погибла при выполнении воинского долга.

В ведомстве уточнили, что с 2015 года она работала в сфере культуры Аксайского района. В 2021 году ее избрали депутатом Щепкинского сельского поселения. С декабря 2022 года по декабрь 2025 года Ангелина Подкопаева занимала должность исполнительного секретаря Аксайского местного отделения партии «Единая Россия».

Фото: группа администрация Аксайского района в «ВК».