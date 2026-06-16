БПЛА повредил Московский НПЗ
Об этом 16 июня в своих соцсетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. Экстренные службы работали на месте происшествия. Как заявили в МЧС Москвы, пожар на территории НПЗ полностью ликвидирован. Ситуация стабилизирована. Инцидент не отразился на работе предприятия. РБК со ссылкой на Мострансавто сообщает, что движение в районе Капотни перекрыто «в связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов».
БПЛА повредил объект Московского НПЗ. Об этом 16 июня в своих соцсетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, пострадавших нет. Экстренные службы работали на месте происшествия.
Как заявили в МЧС Москвы, пожар на территории НПЗ полностью ликвидирован. Ситуация стабилизирована. Инцидент не отразился на работе предприятия.
РБК со ссылкой на Мострансавто
В публикации издания уточняется, что всего с начала суток на подлете к Москве уничтожено 60 БПЛА. Росавиация предупреждала, что все столичные аэропорты ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. К 9:00 они были сняты в Шереметьево и Жуковском.