БПЛА повредил Московский НПЗ

Об этом 16 июня в своих соцсетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. Экстренные службы работали на месте происшествия. Как заявили в МЧС Москвы, пожар на территории НПЗ полностью ликвидирован. Ситуация стабилизирована. Инцидент не отразился на работе предприятия. РБК со ссылкой на Мострансавто сообщает, что движение в районе Капотни перекрыто «в связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов».