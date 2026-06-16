Более 100 гектаров полей под Рязанью обследовали с помощью дронов

Специалисты Управления Россельхознадзора обследовали сельхозземли возле поселка Тюшево Рязанского района с помощью беспилотника. БПЛА впервые применили в ходе профилактического визита и выездной проверки. С воздуха инспекторы осмотрели более 100 гектаров сельхозугодий. Основной задачей был поиск карантинных сорняков, опасных для сельского хозяйства, — повилики и различных видов амброзии.