Более 100 гектаров полей под Рязанью обследовали с помощью дронов
Специалисты Управления Россельхознадзора обследовали сельхозземли возле поселка Тюшево Рязанского района с помощью беспилотника. БПЛА впервые применили в ходе профилактического визита и выездной проверки. С воздуха инспекторы осмотрели более 100 гектаров сельхозугодий. Основной задачей был поиск карантинных сорняков, опасных для сельского хозяйства, — повилики и различных видов амброзии.
Специалисты Управления Россельхознадзора обследовали сельхозземли возле поселка Тюшево Рязанского района с помощью беспилотника. БПЛА впервые применили в ходе профилактического визита и выездной проверки, сообщили в ведомстве.
С воздуха инспекторы осмотрели более 100 гектаров сельхозугодий. Основной задачей был поиск карантинных сорняков, опасных для сельского хозяйства, — повилики и различных видов амброзии.
В ведомстве отметили, что использование дронов позволяет быстрее обследовать большие территории и получать фото- и видеоматериалы для оценки состояния земель.
По итогам проверки на обследованном участке очагов карантинных растений не обнаружили. Специалисты признали фитосанитарное состояние территории благополучным.