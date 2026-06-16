Банкноты банка приколов предложили запретить
Центробанк и Госдума решили бороться с ненастоящими купюрами и монетами, чтобы защитить россиян от мошенников. Ещё в январе Центробанк опубликовал доклад с предложением запретить изготовление и сбыт таких предметов. Регулятор постоянно проводит мероприятия по исключению случаев распространения банкнотоподобных изделий.
Банкноты банка приколов предложили запретить. Об этом пишет «Лента. ру».
Центробанк и Госдума решили бороться с ненастоящими купюрами и монетами, чтобы защитить россиян от мошенников.
Ещё в январе Центробанк опубликовал доклад с предложением запретить изготовление и сбыт таких предметов. Регулятор постоянно проводит мероприятия по исключению случаев распространения банкнотоподобных изделий.