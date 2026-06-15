Жители Сапожка пожаловались на разрушенный деревянный мост

Жители поселка Сапожок сообщили о неудовлетворительном состоянии пешеходного деревянного моста на улице Верховенская. По их словам, ранее конструкцию уже пытались ремонтировать, однако работы ограничились установкой отдельных перекладин и подпорок. В настоящее время мост остается в изношенном состоянии: настил проседает, отдельные доски проваливаются, конструкция шатается.

Жители поселка Сапожок сообщили о неудовлетворительном состоянии пешеходного деревянного моста на улице Верховенская. Пост появился в соцсетях.

По их словам, ранее конструкцию уже пытались ремонтировать, однако работы ограничились установкой отдельных перекладин и подпорок. В настоящее время мост остается в изношенном состоянии: настил проседает, отдельные доски проваливаются, конструкция шатается.

Местные жители отмечают, что вынуждены самостоятельно укреплять отдельные элементы, однако это не решает проблему.

«…По переходу страшно ходить, доски проваливаются, сам переход шатается. Люди, сами набивают доски на него, но это не решает проблемы», — пишут авторы поста.