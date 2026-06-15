Житель Рязанской области может получить три года тюрьмы за дропперство

В Сараеве 22-летний местный житель стал подозреваемым в дропперстве, сообщает следственный отдел сараевской полиции. Молодой человек, наткнувшись на объявление в соцсетях о легком способе заработка, вступил в переписку с незнакомцами и вскоре получил на свой счет 78 тысяч рублей. Эти средства он перевел на другой счет, предоставленный «работодателями», получив за свои действия всего 2 тысячи рублей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 187 части 4 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В Сараеве 22-летний местный житель стал подозреваемым в дропперстве, сообщает следственный отдел сараевской полиции.

Молодой человек, наткнувшись на объявление в соцсетях о легком способе заработка, вступил в переписку с незнакомцами и вскоре получил на свой счет 78 тысяч рублей. Эти средства он перевел на другой счет, предоставленный «работодателями», получив за свои действия всего 2 тысячи рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 187 части 4 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.