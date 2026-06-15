За выходные в Рязанской области поймали около 20 пьяных водителей

Всего за выходные полицейские выявили 12690 нарушений ПДД, в том числе 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 8 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Еще двое сели за руль пьяными повторно.