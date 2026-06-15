Выехавших на самокате на «красный» подростков чуть не сбили в Рязани

Об этом сообщили в соцсетях. По словам рязанцев, инцидент произошел в районе Дашково-Песочне. На кадрах видно, что автомобиль, дождавшись сигнала светофора начал ехать через пешеходный переход. В последние секунды зеленого света проехали двое подростков на самокате. За ними, уже на красный, следом двигались еще две девушки тоже на электросамокате. В последний момент затормозив, машина едва не наехала на школьников. Рязанские водители возмутились в соцсетях опасной ездой электросамокатчиков.

Подростков на самокате чуть не сбили в Рязани, инцидент попал на видео. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам рязанцев, инцидент произошел в районе Дашково-Песочне.

На кадрах видно, что автомобиль, дождавшись сигнала светофора начал ехать через пешеходный переход. В последние секунды зеленого света проехали двое подростков на самокате. За ними, уже на красный, следом двигались еще две девушки тоже на электросамокате.

В последний момент затормозив, машина едва не наехала на школьников.

Рязанские водители возмутились в соцсетях опасной ездой электросамокатчиков.