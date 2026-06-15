Выехавших на самокате на «красный» подростков чуть не сбили в Рязани
Об этом сообщили в соцсетях. По словам рязанцев, инцидент произошел в районе Дашково-Песочне. На кадрах видно, что автомобиль, дождавшись сигнала светофора начал ехать через пешеходный переход. В последние секунды зеленого света проехали двое подростков на самокате. За ними, уже на красный, следом двигались еще две девушки тоже на электросамокате. В последний момент затормозив, машина едва не наехала на школьников. Рязанские водители возмутились в соцсетях опасной ездой электросамокатчиков.
Подростков на самокате чуть не сбили в Рязани, инцидент попал на видео. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам рязанцев, инцидент произошел в районе Дашково-Песочне.
На кадрах видно, что автомобиль, дождавшись сигнала светофора начал ехать через пешеходный переход. В последние секунды зеленого света проехали двое подростков на самокате. За ними, уже на красный, следом двигались еще две девушки тоже на электросамокате.
В последний момент затормозив, машина едва не наехала на школьников.
Рязанские водители возмутились в соцсетях опасной ездой электросамокатчиков.