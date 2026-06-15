В Санкт-Петербурге автобус сбил мать с дочкой

Женщина с 16-летней девочкой перебегали дорогу на красный сигнал светофора, когда их сбил общественный транспорт. Момент жесткого столкновения попал на видео. Отмечается, что девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее мать серьезных травм не получила.