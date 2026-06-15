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В Рязанском округе оштрафовали родителей подростков, управлявших мототранспортом
В выходные в Рязанском округе провели рейд, во время которого поймали подростков в возрасте 13 и 15 лет. Несовершеннолетние управляли мототранспортом. На место происшествия вызвали родителей. Транспортные средства отправили на штрафстоянку. На родителей составили два административных протокола.

В Рязанском округе поймали подростков, незаконно управлявших мототранспортом. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В выходные в Рязанском округе провели рейд, во время которого поймали подростков в возрасте 13 и 15 лет. Несовершеннолетние управляли мототранспортом.

На место происшествия вызвали родителей. Транспортные средства отправили на штрафстоянку.

На родителей составили два административных протокола. Первый — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав. За это нарушение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Второй — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За это грозит штраф 500 рублей.

Кроме того, законных представителей привлекут к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). Им грозит штраф от 500 до двух тысяч рублей.

В полиции уточнили, что рейды продолжат.