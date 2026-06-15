В Рязанской области женщина-водитель устроила ДТП

Авария случилась 12 июня в 20.00 на улице Ленина в рабочем поселке Сараи. Отмечается, что 74-летняя жительница села Можары на автомобиле Kia Rio не уступила дорогу ВАЗ-21140, которым управлял 22-летний водитель. Со ссылкой на слова сотрудников ГАИ уточняется, что женщина пренебрегла правилами дорожного движения. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

В Рязанской области женщина-водитель устроила ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария случилась 12 июня в 20.00 на улице Ленина в рабочем поселке Сараи. Отмечается, что 74-летняя жительница села Можары на автомобиле Kia Rio не уступила дорогу ВАЗ-21140, которым управлял 22-летний водитель.

Со ссылкой на слова сотрудников ГАИ уточняется, что женщина пренебрегла правилами дорожного движения.

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.