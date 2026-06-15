В Рязанской области женщина украла 200 тысяч у покойного отчима на его похоронах

В поселке Сараи полицейские раскрыли кражу сбережений 67-летнего пенсионера, который скончался накануне. Об этом сообщил его 41-летний сын, который не смог присутствовать на похоронах из-за работы. Информацию опубликовали в соцсетях ведомства.
Отмечается, когда сын приехал в Сараи, то обнаружил пропажу значительной суммы — 200 тысяч рублей, которые были переведены с банковской карты его отца.
Оперативники выяснили, что в день смерти пенсионера деньги перевели на счет 43-летней дочери второй жены покойного. Женщина утверждала, что действовала по указанию отчима, однако полицейские установили, что из-за болезни мужчина не мог отдать таких распоряжений.
Известно, что женщина узнала пин-код карты, когда помогала готовить похороны своей матери (второй жены покойного, которая ушла раньше мужа). После смерти пенсионера она использовала карту для перевода денег себе, так как информация о его смерти еще не была внесена в официальные базы данных.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.