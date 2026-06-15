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В Рязанской области женщина украла 200 тысяч у покойного отчима на его похоронах
В поселке Сараи полицейские раскрыли кражу денег у умершего пенсионера. Сын покойного обратился в полицию, когда узнал, что с банковской карты его отца, который скончался накануне, пропало 200 тысяч рублей. Оказалось, что деньги перевела 43-летняя сводная сестра заявителя, дочь второй жены покойного. Женщина утверждала, что действовала по указанию отчима, но полицейские выяснили, что он не мог отдать такие распоряжения из-за болезни. Она узнала пин-код карты, когда помогала готовить похороны своей матери. В день смерти пенсионера она перевела деньги себе, так как информация о его смерти еще не была внесена в базы данных. Полицейские задержали ее, и теперь ей грозит до шести лет тюрьмы.

В поселке Сараи полицейские раскрыли кражу сбережений 67-летнего пенсионера, который скончался накануне. Об этом сообщил его 41-летний сын, который не смог присутствовать на похоронах из-за работы. Информацию опубликовали в соцсетях ведомства.

Отмечается, когда сын приехал в Сараи, то обнаружил пропажу значительной суммы — 200 тысяч рублей, которые были переведены с банковской карты его отца.

Оперативники выяснили, что в день смерти пенсионера деньги перевели на счет 43-летней дочери второй жены покойного. Женщина утверждала, что действовала по указанию отчима, однако полицейские установили, что из-за болезни мужчина не мог отдать таких распоряжений.

Известно, что женщина узнала пин-код карты, когда помогала готовить похороны своей матери (второй жены покойного, которая ушла раньше мужа). После смерти пенсионера она использовала карту для перевода денег себе, так как информация о его смерти еще не была внесена в официальные базы данных.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.