В Рязанской области за неделю произошло два лесных пожара

Первый пожар произошел 8 июня на территории Криушинского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 0,8 га. 10 июня лесной пожар зафиксировали на территории Тумского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 0,4 га. Таким образом, с начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области произошло 3 лесных пожара общей площадью 1,4 га.