В Рязанской области выявили фальсификат сливочного масла из Курска

В Рязанской области выявили повторное нарушение в сливочном масле курского производителя. По результатам лабораторных исследований в составе обнаружили 24,92% говяжьего жира, что противоречит действующим нормам. Согласно стандарту, в сливочном масле должен содержаться только молочный жир коровьего молока. Компания обязана в течение 30 дней снять с продажи продукцию с недостоверной информацией о составе, уведомить поставщиков сырья и проинформировать покупателей о выявленных нарушениях.

В Рязанской области выявили повторное нарушение в сливочном масле курского производителя. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Орловской и Курской областям.

В марте 2026 года в ведомство поступили данные о несоответствии молочной продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС. В Рязанской области была отобрана проба сливочного масла «Крестьянское» сладко-сливочного несоленого с жирностью 72,5%.

По результатам лабораторных исследований в составе обнаружили 24,92% говяжьего жира, что противоречит действующим нормам. Согласно стандарту, в сливочном масле должен содержаться только молочный жир коровьего молока.

После выявления нарушения материалы были направлены в Курское УФАС России. В антимонопольной службе усмотрели признаки недобросовестной конкуренции и ввели предупреждение производителю.

Компания обязана в течение 30 дней снять с продажи продукцию с недостоверной информацией о составе, уведомить поставщиков сырья и проинформировать покупателей о выявленных нарушениях.

Отмечается, что это уже не первое предупреждение в адрес предприятия — аналогичные нарушения фиксировались ранее в феврале 2026 года.