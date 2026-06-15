В Рязанской области произошел пожар

Инцидент произошел в ночь на 12 июня в селе Сысои Сараевского округа. Горел дачный дом и надворная постройка. Пожар тушили три машины и восемь человек личного состава. Его причины устанавливают сотрудники пожнадзора.