В Рязанской области произошел пожар
Инцидент произошел в ночь на 12 июня в селе Сысои Сараевского округа. Горел дачный дом и надворная постройка. Пожар тушили три машины и восемь человек личного состава. Его причины устанавливают сотрудники пожнадзора.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел в ночь на 12 июня в селе Сысои Сараевского округа. Горел дачный дом и надворная постройка.
Пожар тушили три машины и восемь человек личного состава. Его причины устанавливают сотрудники пожнадзора.