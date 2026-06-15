В Рязанской области мужчину осудят за хранение оружия и боеприпасов

По данным следствия, в 2019 году 58-летний житель Чучковского округа приобрел у своего знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. В довесок к нему были куплены и патроны, которые он хранил у себя дома. Официальных документов на владение таким арсеналом у обвиняемого не было. Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязанской области мужчину осудят за хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в 2019 году 58-летний житель Чучковского округа приобрел у своего знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. В довесок к нему были куплены и патроны, которые он хранил у себя дома.

Официальных документов на владение таким арсеналом у обвиняемого не было.

Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.