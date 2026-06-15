Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
Срд, 17
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 74.01 / 74.40 15/06 13:44
Нал. EUR 88.51 / 88.50 15/06 13:44
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 724
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 840
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 737
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области мужчину осудят за хранение оружия и боеприпасов
По данным следствия, в 2019 году 58-летний житель Чучковского округа приобрел у своего знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. В довесок к нему были куплены и патроны, которые он хранил у себя дома. Официальных документов на владение таким арсеналом у обвиняемого не было. Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязанской области мужчину осудят за хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в 2019 году 58-летний житель Чучковского округа приобрел у своего знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. В довесок к нему были куплены и патроны, которые он хранил у себя дома.

Официальных документов на владение таким арсеналом у обвиняемого не было.

Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.