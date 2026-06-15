В Рязани установили новую камеру контроля скорости

На улице Островского в Рязани, у дома № 101, строение 8, установили камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, в ближайшее время на этом участке также могут появиться дорожные знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч.

На улице Островского в Рязани, у дома № 101, строение 8, установили камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, в ближайшее время на этом участке также могут появиться дорожные знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч.

Публикация вызвала обсуждение среди горожан. Некоторые пользователи обратили внимание на состояние дорожного покрытия на улице Островского, отметив наличие ям, провалов и разбитых колодцев.