В Рязани суд взыскал с бизнесмена деньги за использование чужого товарного знака

Арбитражный суд Рязанской области принял решение о взыскании с предпринимателя 40 000 рублей за нарушение авторских прав. Предприниматель Жуков В. Н. продавал средства от насекомых, на упаковке которых были использованы изображения и товарные знаки, принадлежащие компании «Техноэкспорт». Суд установил, что эти изображения были схожи с охраняемыми произведениями искусства и товарными знаками. Несмотря на то, что истец требовал 100 тысяч рублей, суд уменьшил сумму компенсации до 40 тысяч рублей, так как она не соответствовала последствиям нарушения.

Арбитражный суд Рязанской области принял решение о взыскании 40 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя Жукова В. Н. за нарушение авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Исковое заявление подала компания «Правовая группа «Интеллектуальная собственность», представляющая интересы обладателя прав — АО «Торгово-промышленная компания «Техноэкспорт».

Суд установил, что Жуков реализовывал в Рязани и Рыбном товары, такие как «Шприц-гель» и «Ловушка», на упаковке которых были размещены изображения, сходные с охраняемыми товарными знаками и произведением изобразительного искусства «Чистый Дом спокойная жизнь без комаров». Суд отметил, что визуальное сходство между упаковкой товаров и товарными знаками было достаточно значительным, чтобы у обычного потребителя возникло впечатление о подделке.

Предприниматель не смог предоставить доказательства того, что он действовал добросовестно и не знал о контрафактности продукции, а также не предпринял никаких мер для проверки легитимности товара. Суд, учитывая характер нарушения и степень вины ответчика, снизил исковую сумму с 100 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.