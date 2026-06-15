В Рязани суд взыскал с бизнесмена деньги за использование чужого товарного знака

Арбитражный суд Рязанской области принял решение о взыскании 40 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя Жукова В. Н. за нарушение авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Исковое заявление подала компания «Правовая группа «Интеллектуальная собственность», представляющая интересы обладателя прав — АО «Торгово-промышленная компания «Техноэкспорт».
Суд установил, что Жуков реализовывал в Рязани и Рыбном товары, такие как «Шприц-гель» и «Ловушка», на упаковке которых были размещены изображения, сходные с охраняемыми товарными знаками и произведением изобразительного искусства «Чистый Дом спокойная жизнь без комаров». Суд отметил, что визуальное сходство между упаковкой товаров и товарными знаками было достаточно значительным, чтобы у обычного потребителя возникло впечатление о подделке.
Предприниматель не смог предоставить доказательства того, что он действовал добросовестно и не знал о контрафактности продукции, а также не предпринял никаких мер для проверки легитимности товара. Суд, учитывая характер нарушения и степень вины ответчика, снизил исковую сумму с 100 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.