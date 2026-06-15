В Рязани образовались 8-балльные пробки

Об этом сообщают «Яндекс карты». Пробки наблюдаются на улицах Ленина, Есенина, Новая, Горького, Радиозаводская, Советской Армии, Каширина, Зубковой, а также на Первомайском проспекте. Заторы образовались и на Куйбышевском, Касимовском, Московском шоссе, Северной Окружной дороге и т. д.