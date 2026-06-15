В России пенсию по старости будут назначать по новыми правилам

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Как сообщил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, Социальный фонд будет автоматически назначать пенсию, как только у человека возникнет право на ее получение. Сейчас для этого необходимо самостоятельно подавать заявление через «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда.

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Соответствующий проект подготовил Минтруд.

Как сообщил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, Социальный фонд будет автоматически назначать пенсию, как только у человека возникнет право на ее получение. Сейчас для этого необходимо самостоятельно подавать заявление через «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда.

По словам депутата, действующий порядок создает дополнительные бюрократические сложности: некоторые граждане не знают о необходимости подачи заявления, пропускают сроки или сталкиваются с проблемами при оформлении документов.

Чаплин отметил, что данные о возрасте, трудовом стаже и пенсионных коэффициентах уже содержатся в цифровых системах Социального фонда. После проверки сведений гражданину останется подтвердить согласие на назначение пенсии либо предоставить дополнительные документы при необходимости.