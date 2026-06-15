В Подмосковье подросток угнал автомобиль у отца и устроил смертельное ДТП

По данным СМИ, 17-летний парень без «прав» взял машину отца и попал в ДТП на трассе «Рошаль — Мишеронский». Во время обгона автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. 17-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Еще две пассажирки, 15 и 13 лет, получили травмы. Видео с места можно посмотреть по ссылке.

В Подмосковье подросток угнал автомобиль у отца и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным СМИ, 17-летний парень без «прав» взял машину отца и попал в ДТП на трассе «Рошаль — Мишеронский». Во время обгона автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

17-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Еще две пассажирки, 15 и 13 лет, получили травмы.