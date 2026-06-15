В Оренбургской области мужчина зарезал жену и тяжело ранил дочь

Инцидент произошел в селе Писаревка. 47-летний Николай не мог смириться с разводом и уговаривал супругу остаться. Во время ссоры мужчина схватил нож и набросился на женщину. Отмечается, что, когда за мать вступилась их 25-летняя дочь Ирина, отец ударил и ее. От полученных ранений 47-летняя Ольга погибла на месте. Дочь экстренно доставили в больницу и прооперировали. В данный момент она находится в реанимации, врачи продолжают следить за ее состоянием. После содеянного мужчина сбежал. Позже его тело нашли в лесопосадке недалеко от села.

В Оренбургской области мужчина зарезал жену и тяжело ранил дочь. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в селе Писаревка. 47-летний Николай не мог смириться с разводом и уговаривал супругу остаться. Во время ссоры мужчина схватил нож и набросился на женщину. Отмечается, что, когда за мать вступилась их 25-летняя дочь Ирина, отец ударил и ее.

От полученных ранений 47-летняя Ольга погибла на месте. Дочь экстренно доставили в больницу и прооперировали. В данный момент она находится в реанимации, врачи продолжают следить за ее состоянием.

После содеянного мужчина сбежал. Позже его тело нашли в лесопосадке недалеко от села.