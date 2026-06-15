В Минфине оценили идею использования маткапитала в рамках ПДС

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков высказал мнение о необходимости сохранить преимущества материнского капитала при его использовании в программе долгосрочных сбережений (ПДС). По словам Чебескова, ключевой вопрос заключается в том, как маткапитал будет отражаться на балансе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Он отметил, что НПФ готовы работать с материнским капиталом, однако при условии, что эти средства не потеряют свой особый статус. Это означает, что они должны оставаться под защитой прежних правил индексации и условий возврата. «Только в таком случае история становится управляемой для НПФ», — подчеркнул замминистра.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков высказал мнение о необходимости сохранить преимущества материнского капитала при его использовании в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом пишет Российская газета.

По словам Чебескова, ключевой вопрос заключается в том, как маткапитал будет отражаться на балансе негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Он отметил, что НПФ готовы работать с материнским капиталом, однако при условии, что эти средства не потеряют свой особый статус. Это означает, что они должны оставаться под защитой прежних правил индексации и условий возврата. «Только в таком случае история становится управляемой для НПФ», — подчеркнул замминистра.

Чебесков добавил, что инициатива по переводу маткапитала в ПДС звучит интересно, но требует тщательного анализа.