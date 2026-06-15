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В Госдуме предложили создать онлайн-механизм для компенсации за задержку поездов
Целесообразно реализовать механизм, который бы позволил пассажирам подавать заявления через портал «Госуслуги», сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет при покупке электронного билета. Отмечается, что данные о билете, маршруте и факте задержки могли бы заполняться автоматически. Пассажиру осталось бы только подтвердить заявление и указать реквизиты для выплаты. Кроме того, авторы инициативы подчеркнули, что в случае задержки поезда пассажиры могли бы получать уведомления с ссылкой на электронную форму для подачи заявления.

Депутаты Госдумы предложили создать единый онлайн-механизм подачи заявления на компенсацию за задержку поездов. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарии отметили, что целесообразно реализовать механизм, который бы позволил пассажирам подавать заявления через портал «Госуслуги», сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет при покупке электронного билета. Отмечается, что это значительно упростило бы процесс, так как данные о билете, маршруте и факте задержки могли бы заполняться автоматически. Пассажиру осталось бы только подтвердить заявление и указать реквизиты для выплаты.

Кроме того, авторы инициативы подчеркнули, что в случае задержки поезда пассажиры могли бы получать уведомления с ссылкой на электронную форму для подачи заявления. Для тех, кто использует бумажные билеты, останется возможность подачи заявлений через кассы, МФЦ или почтовое отправление, а также предусмотрена возможность загрузки фотографии или скана билета.