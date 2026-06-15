В Башкирии мужчина зарезал школьника из-за пакета с продуктами

Суд арестовал 21-летнего жителя Башкирии, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка во время разбойного нападения. По данным следствия, вечером 12 июня на улице Нефтяников в селе Кандры Туймазинского района школьник возвращался домой из магазина с пакетом продуктов. На него напал местный житель и потребовал отдать покупки. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил подростка ножом, после чего забрал пакет и скрылся.

Суд арестовал 21-летнего жителя Башкирии, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка во время разбойного нападения. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, вечером 12 июня на улице Нефтяников в селе Кандры Туймазинского района школьник возвращался домой из магазина с пакетом продуктов. На него напал местный житель и потребовал отдать покупки. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил подростка ножом, после чего забрал пакет и скрылся.

От полученных ранений мальчик скончался недалеко от места происшествия.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд с учетом позиции прокуратуры избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В СК отметили, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: прокуратура Республики Башкортостан.